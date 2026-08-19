Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Index-Bewegung
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19.08.2026 12:27:01
Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag auf grünem Terrain
Um 12:10 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent auf 6 474,53 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,558 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,112 Prozent auf 6 475,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6 468,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 480,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 466,81 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 230,87 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 851,16 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Stand von 5 483,28 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,67 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 74,06 EUR), Airbus SE (+ 0,88 Prozent auf 211,65 EUR), Deutsche Bank (+ 0,62 Prozent auf 33,01 EUR), BASF (+ 0,57 Prozent auf 51,28 EUR) und Enel (+ 0,56 Prozent auf 9,52 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,59 Prozent auf 56,33 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,07 Prozent auf 518,00 EUR), UniCredit (-0,91 Prozent auf 82,84 EUR), Rheinmetall (-0,66 Prozent auf 1 205,80 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,56 Prozent auf 6,87 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 400 403 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 624,840 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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