Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,72 Prozent fester bei 5 893,01 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,891 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,085 Prozent auf 5 856,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 851,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5 842,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 894,67 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 982,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 131,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 5 454,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,729 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,77 Prozent auf 66,43 EUR), Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 172,24 EUR), Siemens (+ 1,91 Prozent auf 261,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 228,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,12 Prozent auf 27,20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-1,57 Prozent auf 154,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,05 Prozent auf 86,70 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,85 Prozent auf 5,51 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 49,14 EUR) und UniCredit (-0,55 Prozent auf 70,21 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 491 800 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 487,323 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at