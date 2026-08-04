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Euro STOXX 50-Kursverlauf 04.08.2026 15:58:54

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Für den Euro STOXX 50 geht es heute aufwärts.

Um 15:42 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,93 Prozent auf 6 486,01 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,433 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,300 Prozent höher bei 6 445,79 Punkten, nach 6 426,50 Punkten am Vortag.

Bei 6 445,79 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 490,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6 412,68 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Wert von 5 763,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 242,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 490,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,34 Prozent auf 64,14 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 152,30 EUR), Bayer (+ 3,06 Prozent auf 48,56 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1 207,40 EUR) und Airbus SE (+ 2,52 Prozent auf 213,25 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-1,76 Prozent auf 161,90 EUR), Eni (-1,51 Prozent auf 23,19 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 50,42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,11 Prozent auf 515,20 EUR) und Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 265,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 952 588 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 552,766 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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