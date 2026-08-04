Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
|
04.08.2026 15:58:54
Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag freundlich
Um 15:42 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,93 Prozent auf 6 486,01 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,433 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,300 Prozent höher bei 6 445,79 Punkten, nach 6 426,50 Punkten am Vortag.
Bei 6 445,79 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 490,34 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6 412,68 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Wert von 5 763,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 242,32 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 490,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,34 Prozent auf 64,14 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 152,30 EUR), Bayer (+ 3,06 Prozent auf 48,56 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1 207,40 EUR) und Airbus SE (+ 2,52 Prozent auf 213,25 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-1,76 Prozent auf 161,90 EUR), Eni (-1,51 Prozent auf 23,19 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 50,42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,11 Prozent auf 515,20 EUR) und Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 265,30 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 952 588 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 552,766 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
04.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
04.08.26
|Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
04.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX in Grün (finanzen.at)