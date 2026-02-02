Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,77 Prozent fester bei 5 993,40 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,024 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,783 Prozent auf 5 901,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 947,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 890,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 997,99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 5 662,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 286,87 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,44 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,45 Prozent auf 28,86 EUR), adidas (+ 2,41 Prozent auf 152,75 EUR), Allianz (+ 1,99 Prozent auf 379,20 EUR), SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 173,72 EUR) und Siemens Energy (+ 1,21 Prozent auf 146,30 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,21 Prozent auf 1 760,00 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 44,23 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 17,08 EUR), Infineon (-0,19 Prozent auf 41,53 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,10 Prozent auf 102,55 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 315 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

