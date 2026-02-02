Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
|
02.02.2026 15:59:27
Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,77 Prozent fester bei 5 993,40 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,024 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,783 Prozent auf 5 901,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 947,81 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 890,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 997,99 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 5 662,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 286,87 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,44 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,45 Prozent auf 28,86 EUR), adidas (+ 2,41 Prozent auf 152,75 EUR), Allianz (+ 1,99 Prozent auf 379,20 EUR), SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 173,72 EUR) und Siemens Energy (+ 1,21 Prozent auf 146,30 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,21 Prozent auf 1 760,00 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 44,23 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 17,08 EUR), Infineon (-0,19 Prozent auf 41,53 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,10 Prozent auf 102,55 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 315 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
15:59
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
10:04
|DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)