EURO STOXX 50
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09.11.2026 15:58:49
Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,68 Prozent fester bei 6 274,30 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,343 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,033 Prozent auf 6 168,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6 170,49 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 159,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 274,94 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 6 523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 566,53 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,25 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 5,25 Prozent auf 81,04 EUR), Infineon (+ 5,22 Prozent auf 48,15 EUR), Siemens Energy (+ 4,17 Prozent auf 123,02 EUR), Airbus SE (+ 4,07 Prozent auf 204,35 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 32,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Börse (-1,69 Prozent auf 314,60 EUR), BASF (-0,98 Prozent auf 53,75 EUR), Eni (-0,83 Prozent auf 24,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 565,60 EUR) und Deutsche Telekom (-0,58 Prozent auf 25,76 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 213 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|5,65%
|BASF
|53,90
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|Deutsche Bank AG
|32,58
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|Deutsche Börse AG
|314,90
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|Deutsche Telekom AG
|26,02
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|Eni S.p.A.
|25,00
|0,36%
|Infineon AG
|48,74
|6,06%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,87
|1,16%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|566,20
|-0,46%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,77
|3,20%
|Siemens Energy AG
|124,68
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|TotalEnergies
|78,85
|-0,01%
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