Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,68 Prozent fester bei 6 274,30 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,343 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,033 Prozent auf 6 168,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6 170,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 159,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 274,94 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 6 523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 566,53 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,25 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 5,25 Prozent auf 81,04 EUR), Infineon (+ 5,22 Prozent auf 48,15 EUR), Siemens Energy (+ 4,17 Prozent auf 123,02 EUR), Airbus SE (+ 4,07 Prozent auf 204,35 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 32,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Börse (-1,69 Prozent auf 314,60 EUR), BASF (-0,98 Prozent auf 53,75 EUR), Eni (-0,83 Prozent auf 24,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 565,60 EUR) und Deutsche Telekom (-0,58 Prozent auf 25,76 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 213 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at