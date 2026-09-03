Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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Index-Performance 03.09.2026 15:58:52

Börse Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu

Börse Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu

Kaum verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 aktuell.

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,06 Prozent auf 6 365,88 Punkte nach oben. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,427 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,016 Prozent stärker bei 6 363,16 Punkten, nach 6 362,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 339,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 377,53 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,72 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 426,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 053,57 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Wert von 5 325,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,81 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,61 Prozent auf 186,18 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,71 Prozent auf 74,96 EUR), Deutsche Bank (+ 1,71 Prozent auf 35,47 EUR), Deutsche Börse (+ 1,61 Prozent auf 283,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,48 Prozent auf 28,87 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 069,00 EUR), Infineon (-1,92 Prozent auf 54,70 EUR), Siemens (-1,50 Prozent auf 269,70 EUR), Eni (-1,08 Prozent auf 23,71 EUR) und adidas (-0,97 Prozent auf 148,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 252 987 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 553,229 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,20 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 148,60 -0,57% adidas
ASML NV 1 415,20 -2,59% ASML NV
Deutsche Bank AG 35,67 2,12% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 283,10 1,62% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,86 -0,99% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 23,65 -1,19% Eni S.p.A.
Infineon AG 55,57 -0,45% Infineon AG
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,88 1,97% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 072,20 -1,85% Rheinmetall AG
SAP SE 186,22 2,87% SAP SE
Siemens AG 270,45 -1,04% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 79,26 7,22% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 382,59 0,32%

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