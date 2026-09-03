Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Index-Performance
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03.09.2026 15:58:52
Börse Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu
Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,06 Prozent auf 6 365,88 Punkte nach oben. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,427 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,016 Prozent stärker bei 6 363,16 Punkten, nach 6 362,15 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 339,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 377,53 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,72 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 426,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 053,57 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Wert von 5 325,01 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,81 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,61 Prozent auf 186,18 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,71 Prozent auf 74,96 EUR), Deutsche Bank (+ 1,71 Prozent auf 35,47 EUR), Deutsche Börse (+ 1,61 Prozent auf 283,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,48 Prozent auf 28,87 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 069,00 EUR), Infineon (-1,92 Prozent auf 54,70 EUR), Siemens (-1,50 Prozent auf 269,70 EUR), Eni (-1,08 Prozent auf 23,71 EUR) und adidas (-0,97 Prozent auf 148,10 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 252 987 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 553,229 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,20 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|148,60
|-0,57%
|ASML NV
|1 415,20
|-2,59%
|Deutsche Bank AG
|35,67
|2,12%
|Deutsche Börse AG
|283,10
|1,62%
|Deutsche Telekom AG
|28,86
|-0,99%
|Eni S.p.A.
|23,65
|-1,19%
|Infineon AG
|55,57
|-0,45%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,88
|1,97%
|Rheinmetall AG
|1 072,20
|-1,85%
|SAP SE
|186,22
|2,87%
|Siemens AG
|270,45
|-1,04%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|79,26
|7,22%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 382,59
|0,32%
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