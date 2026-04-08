Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Euro STOXX 50 im Blick
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08.04.2026 17:58:35
Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung weit im Plus
Zum Handelsende stand im STOXX-Handel ein Plus von 4,60 Prozent auf 5 892,15 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 4,777 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,277 Prozent fester bei 5 648,82 Punkten, nach 5 633,22 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5 648,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 939,08 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 5 719,90 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 5 904,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 773,65 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,714 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 11,94 Prozent auf 165,38 EUR), Infineon (+ 11,83 Prozent auf 42,79 EUR), Siemens (+ 10,24 Prozent auf 231,50 EUR), UniCredit (+ 8,63 Prozent auf 68,26 EUR) und Airbus SE (+ 7,90 Prozent auf 175,42 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Eni (-6,07 Prozent auf 23,38 EUR), Deutsche Börse (-1,09 Prozent auf 253,70 EUR), BASF (+ 0,54 Prozent auf 52,21 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,99 Prozent auf 551,80 EUR) und Enel (+ 1,03 Prozent auf 9,84 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 13 496 975 Aktien gehandelt. Mit 447,470 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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