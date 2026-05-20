Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus

Letztendlich stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 2,09 Prozent auf 5 973,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,891 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,085 Prozent auf 5 856,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 851,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5 842,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 007,29 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,03 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 982,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 131,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 454,65 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,11 Prozent zu. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 5,11 Prozent auf 67,94 EUR), Deutsche Bank (+ 4,29 Prozent auf 28,06 EUR), Siemens Energy (+ 3,95 Prozent auf 174,32 EUR), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 264,10 EUR) und UniCredit (+ 2,69 Prozent auf 72,50 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen BASF (-2,29 Prozent auf 51,10 EUR), SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), Eni (-1,28 Prozent auf 23,54 EUR), Deutsche Telekom (-0,75 Prozent auf 29,16 EUR) und Deutsche Börse (-0,16 Prozent auf 256,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 837 810 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 487,323 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at