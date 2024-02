Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus

So performte der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,44 Prozent fester bei 4 763,90 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,101 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 4 754,43 Punkte an der Kurstafel, nach 4 743,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 750,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 782,79 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,924 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 446,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 302,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 297,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 5,56 Prozent. Bei 4 782,79 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 1,98 Prozent auf 28,61 EUR), BMW (+ 1,44 Prozent auf 104,10 EUR), Siemens (+ 1,33 Prozent auf 169,22 EUR), adidas (+ 1,22 Prozent auf 176,24 EUR) und BASF (+ 1,10 Prozent auf 46,59 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-2,99 Prozent auf 14,17 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 408,70 EUR), Enel (-0,88 Prozent auf 5,87 EUR), Stellantis (-0,22 Prozent auf 23,81 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,20 Prozent auf 22,19 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 837 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 400,390 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,03 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at