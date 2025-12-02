UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Index-Performance im Fokus
|
02.12.2025 09:29:51
Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus
Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent höher bei 5 673,07 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,848 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,001 Prozent tiefer bei 5 667,41 Punkten, nach 5 667,48 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 673,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 665,29 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 5 662,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 291,04 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 4 846,73 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 15,36 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 14,21 Prozent auf 34,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 114,05 EUR), UniCredit (+ 1,30 Prozent auf 64,88 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 1 460,00 EUR) und BASF (+ 0,58 Prozent auf 45,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen adidas (-1,40 Prozent auf 158,90 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 207,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,27 Prozent auf 58,91 EUR), BMW (-0,20 Prozent auf 89,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,09 Prozent auf 45,42 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 009 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 350,159 Mrd. Euro heraus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,53 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
