Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Dienstagmorgen an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent höher bei 5 673,07 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,848 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,001 Prozent tiefer bei 5 667,41 Punkten, nach 5 667,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 673,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 665,29 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 5 662,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 291,04 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 4 846,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 15,36 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 14,21 Prozent auf 34,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 114,05 EUR), UniCredit (+ 1,30 Prozent auf 64,88 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 1 460,00 EUR) und BASF (+ 0,58 Prozent auf 45,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen adidas (-1,40 Prozent auf 158,90 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 207,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,27 Prozent auf 58,91 EUR), BMW (-0,20 Prozent auf 89,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,09 Prozent auf 45,42 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 009 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 350,159 Mrd. Euro heraus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,53 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

