Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,78 Prozent tiefer bei 6 141,91 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,294 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,318 Prozent auf 6 170,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6 190,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 119,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 170,70 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,558 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der Euro STOXX 50 6 236,50 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 265,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 605,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,81 Prozent auf 25,99 EUR), Rheinmetall (+ 2,17 Prozent auf 1 004,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,65 Prozent auf 542,20 EUR), Allianz (+ 1,24 Prozent auf 431,50 EUR) und adidas (+ 1,20 Prozent auf 156,25 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-7,93 Prozent auf 50,96 EUR), Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 126,42 EUR), Siemens (-2,89 Prozent auf 267,10 EUR), Eni (-1,06 Prozent auf 25,68 EUR) und UniCredit (-0,65 Prozent auf 76,20 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 651 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 581,827 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2026 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at