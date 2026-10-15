Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
|
15.10.2026 12:26:53
Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,78 Prozent tiefer bei 6 141,91 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,294 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,318 Prozent auf 6 170,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6 190,37 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 119,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 170,70 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,558 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der Euro STOXX 50 6 236,50 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 265,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 605,03 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,81 Prozent auf 25,99 EUR), Rheinmetall (+ 2,17 Prozent auf 1 004,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,65 Prozent auf 542,20 EUR), Allianz (+ 1,24 Prozent auf 431,50 EUR) und adidas (+ 1,20 Prozent auf 156,25 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-7,93 Prozent auf 50,96 EUR), Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 126,42 EUR), Siemens (-2,89 Prozent auf 267,10 EUR), Eni (-1,06 Prozent auf 25,68 EUR) und UniCredit (-0,65 Prozent auf 76,20 EUR) unter Druck.
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 651 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 581,827 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
2026 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
15.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.at)
|
15.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)