Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Kursverlauf
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04.09.2026 09:28:31
Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels
Um 09:12 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent auf 6 369,32 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,421 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent tiefer bei 6 380,70 Punkten, nach 6 382,59 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 380,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 363,35 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,67 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6 486,70 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 103,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 346,71 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,87 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 5,63 Prozent auf 80,66 EUR), SAP SE (+ 0,89 Prozent auf 187,24 EUR), Airbus SE (+ 0,70 Prozent auf 198,40 EUR), Infineon (+ 0,56 Prozent auf 55,84 EUR) und BMW (+ 0,55 Prozent auf 62,10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil BASF (-1,25 Prozent auf 52,84 EUR), Deutsche Telekom (-0,83 Prozent auf 28,51 EUR), Deutsche Bank (-0,76 Prozent auf 35,28 EUR), Rheinmetall (-0,62 Prozent auf 1 063,60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,54 Prozent auf 54,90 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 563 784 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 557,237 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu ASML NV
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|198,90
|1,16%
|ASML NV
|1 472,80
|4,07%
|BASF
|53,28
|-0,09%
|BMW AG
|62,82
|1,52%
|Deutsche Bank AG
|35,63
|-0,10%
|Deutsche Telekom AG
|28,36
|-1,73%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|54,66
|-0,83%
|Infineon AG
|57,02
|2,61%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|47,57
|1,06%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,91
|0,17%
|Rheinmetall AG
|1 035,60
|-3,41%
|SAP SE
|186,16
|-0,03%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,54
|2,88%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 392,93
|0,16%
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