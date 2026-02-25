Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,92 Prozent fester bei 6 173,10 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,162 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,268 Prozent höher bei 6 133,01 Punkten, nach 6 116,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 133,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 174,37 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,970 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 948,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 573,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 447,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 174,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,77 Prozent auf 170,60 EUR), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 245,70 EUR), UniCredit (+ 1,68 Prozent auf 73,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,49 Prozent auf 557,00 EUR) und Enel (+ 0,91 Prozent auf 9,90 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 682,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,28 Prozent auf 100,30 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 158,20 EUR), Deutsche Börse (-0,77 Prozent auf 218,60 EUR) und Infineon (-0,27 Prozent auf 46,56 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 317 512 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 484,191 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,79 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at