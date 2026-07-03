Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 6 382,52 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,399 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent höher bei 6 373,36 Punkten, nach 6 360,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 368,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 405,08 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,53 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 053,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 692,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 343,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 405,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 1,93 Prozent auf 282,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,42 Prozent auf 74,34 EUR), Infineon (+ 1,27 Prozent auf 77,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,19 Prozent auf 45,36 EUR) und Siemens Energy (+ 0,96 Prozent auf 167,42 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,19 Prozent auf 1 090,60 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,16 Prozent auf 492,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,68 Prozent auf 24,93 EUR) und UniCredit (-0,59 Prozent auf 81,38 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 852 306 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 632,702 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,86 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at