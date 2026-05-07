Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,38 Prozent auf 6 050,08 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 4,911 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,093 Prozent auf 6 032,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 027,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6 032,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 052,35 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,91 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Stand von 5 633,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 998,40 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 07.05.2025, mit 5 230,19 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,41 Prozent zu Buche. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 3,34 Prozent auf 61,21 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 82,62 EUR), adidas (+ 1,35 Prozent auf 150,25 EUR), UniCredit (+ 1,30 Prozent auf 71,85 EUR) und Siemens (+ 0,97 Prozent auf 270,90 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-2,59 Prozent auf 22,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,10 Prozent auf 512,60 EUR), BASF (-1,79 Prozent auf 51,58 EUR), Rheinmetall (-1,57 Prozent auf 1 419,00 EUR) und Deutsche Börse (-1,23 Prozent auf 249,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 375 538 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 473,679 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at