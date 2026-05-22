Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Freitagmittag zu

Heute wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,86 Prozent auf 6 011,83 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,997 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,425 Prozent auf 5 985,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 960,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 019,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 985,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,69 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 5 906,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 6 131,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 5 424,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,76 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 4,85 Prozent auf 71,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,78 Prozent auf 49,72 EUR), adidas (+ 2,47) Prozent auf 153,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 1 230,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 29,51 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-0,74 Prozent auf 5,63 EUR), Eni (-0,72 Prozent auf 23,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,48 Prozent auf 472,00 EUR), Enel (-0,48 Prozent auf 9,72 EUR) und BASF (-0,42 Prozent auf 51,67 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 590 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 513,762 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at