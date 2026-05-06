UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Euro STOXX 50 im Fokus
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06.05.2026 12:26:53
Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag zu
Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,46 Prozent fester bei 6 013,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,820 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,182 Prozent auf 5 880,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 869,63 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 026,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 880,29 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,30 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 692,86 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 998,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 263,38 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,79 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 7,54 Prozent auf 83,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 5,45 Prozent auf 88,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 5,13 Prozent auf 50,66 EUR), UniCredit (+ 4,84 Prozent auf 70,87 EUR) und Airbus SE (+ 4,84 Prozent auf 186,40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Eni (-6,46 Prozent auf 22,58 EUR), Deutsche Börse (-1,86 Prozent auf 252,80 EUR), Infineon (-0,84 Prozent auf 59,99 EUR), BASF (-0,80 Prozent auf 53,02 EUR) und Rheinmetall (-0,49 Prozent auf 1 428,40 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 895 356 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 457,645 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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