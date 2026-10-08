Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Marktbericht
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08.10.2026 15:58:48
Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Um 15:41 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent leichter bei 6 155,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,374 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,391 Prozent auf 6 156,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6 180,29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6 090,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 157,71 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,58 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 6 413,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 204,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 649,73 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,22 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 2,92 Prozent auf 24,84 EUR), Enel (+ 1,19 Prozent auf 8,84 EUR), BASF (+ 1,15) Prozent auf 51,77 EUR), Rheinmetall (+ 0,76 Prozent auf 933,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 294,20 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-2,54 Prozent auf 59,40 EUR), Siemens (-2,43 Prozent auf 264,60 EUR), BMW (-2,20 Prozent auf 52,48 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,17 Prozent auf 6,12 EUR) und UniCredit (-2,02 Prozent auf 76,26 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 789 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|UniCredit Sector Perform
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|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 576,20
|-2,21%
|BASF
|51,79
|1,43%
|BMW AG
|52,44
|-2,27%
|Deutsche Bank AG
|29,95
|-0,07%
|Deutsche Börse AG
|294,70
|0,61%
|Enel S.p.A.
|8,79
|0,88%
|Eni S.p.A.
|24,75
|2,70%
|Infineon AG
|58,01
|-5,03%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,12
|-2,31%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,11
|-1,76%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,88
|-0,15%
|Rheinmetall AG
|937,40
|1,32%
|Siemens AG
|266,05
|-1,97%
|TotalEnergies
|76,62
|1,27%
|UniCredit S.p.A.
|75,89
|-2,52%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 126,73
|-0,87%
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