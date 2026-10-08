Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Marktbericht 08.10.2026 15:58:48

Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Um 15:41 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent leichter bei 6 155,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,374 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,391 Prozent auf 6 156,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6 180,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6 090,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 157,71 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,58 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 6 413,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 204,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 649,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,22 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 2,92 Prozent auf 24,84 EUR), Enel (+ 1,19 Prozent auf 8,84 EUR), BASF (+ 1,15) Prozent auf 51,77 EUR), Rheinmetall (+ 0,76 Prozent auf 933,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 294,20 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-2,54 Prozent auf 59,40 EUR), Siemens (-2,43 Prozent auf 264,60 EUR), BMW (-2,20 Prozent auf 52,48 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,17 Prozent auf 6,12 EUR) und UniCredit (-2,02 Prozent auf 76,26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 789 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 576,20 -2,21% ASML NV
BASF 51,79 1,43% BASF
BMW AG 52,44 -2,27% BMW AG
Deutsche Bank AG 29,95 -0,07% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 294,70 0,61% Deutsche Börse AG
Enel S.p.A. 8,79 0,88% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 24,75 2,70% Eni S.p.A.
Infineon AG 58,01 -5,03% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,12 -2,31% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,11 -1,76% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,88 -0,15% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 937,40 1,32% Rheinmetall AG
Siemens AG 266,05 -1,97% Siemens AG
TotalEnergies 76,62 1,27% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 75,89 -2,52% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 126,73 -0,87%

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