Börse Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich zu

Der Euro STOXX 50 stieg im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,88 Prozent auf 6 416,73 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,399 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent fester bei 6 373,36 Punkten in den Handel, nach 6 360,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 368,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 420,44 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,08 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Stand von 6 053,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 5 692,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 343,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,68 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 420,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 2,60 Prozent auf 284,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,86 Prozent auf 74,66 EUR), Deutsche Bank (+ 1,61 Prozent auf 31,83 EUR), Siemens Energy (+ 1,39 Prozent auf 168,12 EUR) und Infineon (+ 1,35 Prozent auf 77,38 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 1 093,40 EUR), SAP SE (-1,47 Prozent auf 139,64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,46 Prozent auf 496,40 EUR), UniCredit (-0,31 Prozent auf 81,61 EUR) und Bayer (+ 0,00 Prozent auf 53,36 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6 506 634 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 632,702 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at