Marktbericht 04.03.2026 17:59:08

Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich

Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich

Der Euro STOXX 50 notierte letztendlich im Plus.

Zum Handelsende bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,74 Prozent stärker bei 5 872,40 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,038 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,148 Prozent stärker bei 5 780,25 Punkten, nach 5 771,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 888,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 772,25 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 3,52 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 970,47 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, einen Stand von 5 718,08 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.03.2025, den Stand von 5 387,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,376 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 736,80 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 5,43 Prozent auf 43,95 EUR), Siemens Energy (+ 4,73 Prozent auf 162,75 EUR), Rheinmetall (+ 3,70 Prozent auf 1 638,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,93 Prozent auf 48,12 EUR) und Siemens (+ 2,85 Prozent auf 232,90 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil adidas (-3,60 Prozent auf 141,80 EUR), Bayer (-2,38 Prozent auf 37,40 EUR), Eni (-0,52 Prozent auf 19,94 EUR), BMW (+ 0,15 Prozent auf 82,64 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,92 Prozent auf 94,44 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9 109 029 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 466,510 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,42 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

adidas 148,65 5,13% adidas
ASML NV 1 197,80 -0,38% ASML NV
Bayer 37,46 -1,10% Bayer
BMW AG 83,32 0,05% BMW AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,47 -4,09% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 20,17 1,10% Eni S.p.A.
Infineon AG 44,11 -0,32% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,42 -0,61% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,12 0,09% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 619,00 -1,55% Rheinmetall AG
Siemens AG 229,80 -1,69% Siemens AG
Siemens Energy AG 161,40 -1,07% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 94,46 -0,13% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 881,94 0,19%

