Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter

Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,05 Prozent schwächer bei 5 507,72 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,742 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,082 Prozent fester bei 5 570,47 Punkten, nach 5 565,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 478,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 573,97 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,649 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 5 746,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 381,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,86 Prozent nach unten. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 2,68 Prozent auf 52,10 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,62 Prozent auf 5,13 EUR), Eni (+ 0,70 Prozent auf 23,72 EUR), Deutsche Börse (+ 0,42 Prozent auf 238,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 523,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-3,93 Prozent auf 1 379,50 EUR), Siemens Energy (-3,86 Prozent auf 144,40 EUR), Infineon (-3,74 Prozent auf 37,43 EUR), Siemens (-2,31 Prozent auf 204,90 EUR) und Airbus SE (-1,73 Prozent auf 160,52 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 430 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 449,320 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at