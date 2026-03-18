Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|STOXX-Handel im Blick
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18.03.2026 15:59:25
Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittwochnachmittag im Minus
Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,88 Prozent leichter bei 5 718,43 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,821 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,453 Prozent auf 5 795,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 769,25 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 716,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 832,41 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,040 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 18.02.2026, den Wert von 6 103,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 741,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 485,01 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,26 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5 543,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 1,67 Prozent auf 65,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,60 Prozent auf 152,25 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,96 Prozent auf 45,09 EUR), Airbus SE (+ 0,43 Prozent auf 171,08 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,12 Prozent auf 5,18 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Enel (-4,36 Prozent auf 9,52 EUR), Bayer (-3,16 Prozent auf 38,94 EUR), Deutsche Telekom (-3,11 Prozent auf 32,41 EUR), adidas (-2,52 Prozent auf 137,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,20 Prozent auf 541,20 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 921 869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 460,112 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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