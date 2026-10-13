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Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Index-Performance im Blick 13.10.2026 12:27:11

Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt mittags im Plus

Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt mittags im Plus

Der Euro STOXX 50 gönnt sich am Mittag eine Verschnaufpause.

Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,15 Prozent im Plus bei 6 210,67 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,299 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,166 Prozent leichter bei 6 190,92 Punkten in den Handel, nach 6 201,21 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 224,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6 189,22 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 325,13 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 271,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 568,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,16 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 2,14 Prozent auf 44,77 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 25,43 EUR), Allianz (+ 1,09 Prozent auf 425,10 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,09 Prozent auf 6,24 EUR) und adidas (+ 1,07 Prozent auf 151,20 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-1,45 Prozent auf 56,39 EUR), Siemens Energy (-0,84 Prozent auf 145,54 EUR), Eni (-0,31 Prozent auf 25,42 EUR), Airbus SE (-0,14 Prozent auf 187,90 EUR) und UniCredit (-0,09 Prozent auf 76,50 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 232 275 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 617,285 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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