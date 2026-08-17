Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Am Montag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,33 Prozent auf 6 560,86 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,574 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,131 Prozent stärker bei 6 548,16 Punkten in den Montagshandel, nach 6 539,59 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 542,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 565,26 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 230,87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 827,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 5 448,61 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,14 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,56 Prozent auf 63,31 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 163,50 EUR), UniCredit (+ 0,75 Prozent auf 85,73 EUR), Siemens (+ 0,48 Prozent auf 285,35 EUR) und Rheinmetall (+ 0,47 Prozent auf 1 207,60 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-1,08 Prozent auf 178,20 EUR), adidas (-0,98 Prozent auf 156,00 EUR), Deutsche Bank (-0,60 Prozent auf 33,19 EUR), Airbus SE (-0,49 Prozent auf 214,35 EUR) und BMW (-0,44 Prozent auf 59,14 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 270 575 Aktien gehandelt. Mit 608,806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at