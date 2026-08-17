Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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17.08.2026 09:29:30
Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus
Am Montag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,33 Prozent auf 6 560,86 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,574 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,131 Prozent stärker bei 6 548,16 Punkten in den Montagshandel, nach 6 539,59 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 542,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 565,26 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 230,87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 827,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 5 448,61 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,14 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,56 Prozent auf 63,31 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 163,50 EUR), UniCredit (+ 0,75 Prozent auf 85,73 EUR), Siemens (+ 0,48 Prozent auf 285,35 EUR) und Rheinmetall (+ 0,47 Prozent auf 1 207,60 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-1,08 Prozent auf 178,20 EUR), adidas (-0,98 Prozent auf 156,00 EUR), Deutsche Bank (-0,60 Prozent auf 33,19 EUR), Airbus SE (-0,49 Prozent auf 214,35 EUR) und BMW (-0,44 Prozent auf 59,14 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 270 575 Aktien gehandelt. Mit 608,806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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