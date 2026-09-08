Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags in Rot

Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 6 397,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,441 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,156 Prozent leichter bei 6 394,01 Punkten in den Handel, nach 6 403,99 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 400,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 362,45 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 523,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 062,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 5 362,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,32 Prozent auf 82,90 EUR), BMW (+ 2,07 Prozent auf 64,14 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 53,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 28,48 EUR) und Bayer (+ 0,57 Prozent auf 48,99 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-3,57 Prozent auf 58,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,22 Prozent auf 501,60 EUR), Allianz (-0,96 Prozent auf 443,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,91 Prozent auf 6,67 EUR) und Airbus SE (-0,84 Prozent auf 196,98 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 124 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 565,562 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at