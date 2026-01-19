Infineon Aktie
Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus
Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 1,46 Prozent auf 5 941,18 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,108 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,905 Prozent leichter bei 5 974,89 Punkten, nach 6 029,45 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 928,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 974,89 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 19.12.2025, einen Wert von 5 760,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 607,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 148,30 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 053,68 Punkte. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 6,86 Prozent auf 44,37 EUR), Rheinmetall (+ 1,89 Prozent auf 1 938,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 212,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 27,19 EUR) und Eni (+ 0,12 Prozent auf 16,50 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BMW (-4,06 Prozent auf 85,12 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,53 Prozent auf 97,82 EUR), adidas (-3,44 Prozent auf 154,35 EUR), Infineon (-3,41 Prozent auf 40,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,35 Prozent auf 56,85 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 106 489 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 452,408 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,55 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
