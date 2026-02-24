Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester

Am Dienstagnachmittag legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,11 Prozent auf 6 120,34 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 5,173 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,121 Prozent höher bei 6 121,31 Punkten, nach 6 113,92 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 084,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6 123,79 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 948,20 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 5 528,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 453,76 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,61 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 151,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Punkte.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,18 Prozent auf 162,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,90 Prozent auf 101,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,73 Prozent auf 552,20 EUR), Infineon (+ 1,65 Prozent auf 46,65 EUR) und Enel (+ 1,57 Prozent auf 9,83 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-2,61 Prozent auf 5,71 EUR), UniCredit (-1,64 Prozent auf 72,64 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 163,25 EUR), Deutsche Bank (-1,47 Prozent auf 30,23 EUR) und Bayer (-1,14 Prozent auf 42,31 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 856 691 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 484,191 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

