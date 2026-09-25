BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|STOXX-Handel im Fokus
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25.09.2026 17:58:47
Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone
Am Freitag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,45 Prozent höher bei 6 300,95 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,400 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,207 Prozent auf 6 285,51 Punkte an der Kurstafel, nach 6 272,50 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 338,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 285,51 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,921 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 455,63 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 6 267,53 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 5 444,89 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,99 Prozent auf 146,50 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 31,76 EUR), UniCredit (+ 2,11 Prozent auf 84,06 EUR), Bayer (+ 1,30 Prozent auf 50,02 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 57,20 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BASF (-3,59 Prozent auf 50,42 EUR), BMW (-1,31 Prozent auf 55,72 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR), Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 982,40 EUR) und Eni (-0,70 Prozent auf 24,06 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 901 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 584,217 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|146,60
|2,84%
|Airbus SE
|193,10
|-1,07%
|ASML NV
|1 527,60
|0,83%
|BASF
|50,40
|-3,49%
|Bayer
|49,92
|1,07%
|BMW AG
|55,88
|-2,00%
|Deutsche Bank AG
|32,01
|2,24%
|Deutsche Telekom AG
|26,93
|0,11%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,34
|1,20%
|Eni S.p.A.
|23,85
|-1,14%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,43
|0,23%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,96
|0,08%
|Rheinmetall AG
|982,00
|-1,08%
|UniCredit S.p.A.
|84,38
|2,02%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 302,82
|0,48%
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