03.03.2026 15:59:09
Börse Europa: Euro STOXX 50 unter Druck
Am Dienstag gibt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 3,67 Prozent auf 5 767,34 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,170 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,828 Prozent auf 5 937,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 986,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 937,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 747,68 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 995,35 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der Euro STOXX 50 5 694,56 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 5 540,69 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,42 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Bei 5 747,68 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Börse (+ 1,97 Prozent auf 237,90 EUR), Eni (-0,88 Prozent auf 20,19 EUR), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 606,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,24 Prozent auf 55,36 EUR) und SAP SE (-2,31 Prozent auf 163,24 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-7,05 Prozent auf 150,90 EUR), UniCredit (-6,92 Prozent auf 65,53 EUR), Intesa Sanpaolo (-6,49 Prozent auf 5,27 EUR), Infineon (-5,50 Prozent auf 41,97 EUR) und Deutsche Bank (-5,49 Prozent auf 27,65 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 700 613 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 466,510 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
