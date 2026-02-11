Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 6 039,80 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,115 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,087 Prozent leichter bei 6 041,78 Punkten, nach 6 047,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 011,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 069,79 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,452 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 997,47 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 725,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.02.2025, einen Stand von 5 390,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 078,29 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 8,40 Prozent auf 163,25 EUR), Eni (+ 1,62 Prozent auf 18,26 EUR), Infineon (+ 1,50 Prozent auf 43,51 EUR), Enel (+ 1,44 Prozent auf 9,74 EUR) und BASF (+ 1,37 Prozent auf 51,62 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-5,21 Prozent auf 169,00 EUR), Deutsche Börse (-3,05 Prozent auf 203,30 EUR), Allianz (-2,81 Prozent auf 366,80 EUR), UniCredit (-2,40 Prozent auf 74,76 EUR) und Airbus SE (-2,34 Prozent auf 187,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 16 006 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 466,982 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

