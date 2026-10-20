Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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20.10.2026 17:58:45
Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste
Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0,34 Prozent tiefer bei 6 123,95 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,343 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,388 Prozent auf 6 120,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6 144,81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 151,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 070,22 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6 236,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 6 227,40 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 5 680,93 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,68 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 41,36 EUR), Allianz (+ 1,34 Prozent auf 431,60 EUR), BMW (+ 1,30 Prozent auf 57,64 EUR) und SAP SE (+ 0,86 Prozent auf 201,55 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-2,24 Prozent auf 260,25 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,88 EUR), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 130,32 EUR), Infineon (-0,91 Prozent auf 52,04 EUR) und Deutsche Bank (-0,89 Prozent auf 28,27 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 045 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 569,339 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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