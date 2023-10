Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste

Das macht der Euro STOXX 50 am Donnerstag.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,26 Prozent schwächer bei 4 021,90 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,556 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,064 Prozent auf 4 070,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 073,35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 070,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 021,90 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,089 Prozent nach. Vor einem Monat, am 26.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 129,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 346,15 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 605,31 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,30 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (-0,22 Prozent auf 5,74 EUR), Deutsche Börse (-0,26 Prozent auf 155,40 EUR), Eni (-0,30 Prozent auf 15,37 EUR), BASF (-0,38 Prozent auf 40,43 EUR) und Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 20,38 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,56 Prozent auf 57,97 EUR), BMW (-3,49 Prozent auf 88,19 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,90 Prozent auf 97,88 EUR), Infineon (-2,47 Prozent auf 28,06 EUR) und adidas (-2,20 Prozent auf 167,72 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 661 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 340,098 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,06 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

