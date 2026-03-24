Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am zweiten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,41 Prozent höher bei 5 597,23 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,627 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,197 Prozent fester bei 5 585,32 Punkten in den Handel, nach 5 574,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 585,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 607,64 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Wert von 6 116,60 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 24.12.2025, bei 5 746,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 415,79 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 4,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 31,96 EUR), BASF (+ 1,26 Prozent auf 47,48 EUR), Siemens Energy (+ 0,81 Prozent auf 148,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,77 Prozent auf 523,80 EUR) und adidas (+ 0,75 Prozent auf 134,25 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-2,04 Prozent auf 37,68 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 150,90 EUR), UniCredit (-1,13 Prozent auf 61,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,05 Prozent auf 5,10 EUR) und Airbus SE (-0,61 Prozent auf 165,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 327 953 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 453,020 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at