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Index-Performance 23.09.2026 17:58:53

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter

Der Euro STOXX 50 gab zum Handelsschluss nach.

Zum Handelsschluss notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 6 305,08 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,411 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent fester bei 6 334,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 324,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 361,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 289,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,987 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 462,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 230,55 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 472,39 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,77 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,39 Prozent auf 1 025,00 EUR), SAP SE (+ 2,27 Prozent auf 186,46 EUR), Deutsche Börse (+ 0,86 Prozent auf 282,30 EUR), BASF (+ 0,75 Prozent auf 52,18 EUR) und Airbus SE (+ 0,20 Prozent auf 195,08 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Allianz (-3,97 Prozent auf 413,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,14 Prozent auf 42,11 EUR), Deutsche Bank (-3,00 Prozent auf 31,66 EUR), BMW (-2,85 Prozent auf 57,88 EUR) und Infineon (-2,59 Prozent auf 58,57 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 8 521 219 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 570,958 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 8,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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