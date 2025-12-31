EURO STOXX 50

Euro STOXX 50-Entwicklung 31.12.2025 09:27:43

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent leichter bei 5 784,73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,908 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,068 Prozent auf 5 792,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 796,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 792,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 783,33 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,566 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 5 668,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 5 529,96 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 895,98 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 17,63 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 818,07 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 0 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 351,477 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,92 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

