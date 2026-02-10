Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Schlussendlich beendete der Euro STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 6 049,59 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,070 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,112 Prozent auf 6 065,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 059,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 045,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 078,29 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 5 997,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 664,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 358,30 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 078,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 4,64 Prozent auf 50,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,62 Prozent auf 104,55 EUR), Infineon (+ 2,08 Prozent auf 42,87 EUR), SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 178,28 EUR) und adidas (+ 1,50 Prozent auf 155,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-4,62 Prozent auf 150,60 EUR), UniCredit (-3,38 Prozent auf 76,60 EUR), Allianz (-2,58 Prozent auf 377,40 EUR), Rheinmetall (-1,21 Prozent auf 1 629,00 EUR) und Deutsche Telekom (-1,02 Prozent auf 30,20 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 824 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 462,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,23 Prozent, die höchste im Index.

