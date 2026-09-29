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Index-Performance im Blick 29.09.2026 09:28:52

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester

Der Euro STOXX 50 hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,45 Prozent im Plus bei 6 329,35 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,402 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,091 Prozent fester bei 6 307,00 Punkten in den Handel, nach 6 301,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 336,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6 307,00 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 485,67 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 231,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 506,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,19 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,32 Prozent auf 57,88 EUR), Siemens Energy (+ 1,28 Prozent auf 142,68 EUR), Siemens (+ 0,63 Prozent auf 280,20 EUR), BMW (+ 0,43 Prozent auf 55,42 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,33 Prozent auf 31,67 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 955,50 EUR), Bayer (-1,10 Prozent auf 50,24 EUR), SAP SE (-0,90 Prozent auf 182,36 EUR), adidas (-0,78 Prozent auf 146,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,62 Prozent auf 510,80 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 242 346 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 586,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 7,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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