Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am fünften Tag der Woche nicht halten.

Um 09:11 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,42 Prozent auf 6 027,10 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,303 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,803 Prozent auf 6 064,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6 113,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 023,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 064,76 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 5,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 121,66 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 422,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 569,92 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,31 Prozent auf 26,38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 581,40 EUR), BMW (-0,04 Prozent auf 54,32 EUR), adidas (-0,12 Prozent auf 172,00 EUR) und BASF (-0,14 Prozent auf 50,61 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-4,76 Prozent auf 47,00 EUR), Siemens Energy (-4,10 Prozent auf 121,50 EUR), Siemens (-2,92 Prozent auf 259,10 EUR), Airbus SE (-2,25 Prozent auf 193,76 EUR) und Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 709,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 749 199 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 485,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at