EURO STOXX 50
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|Euro STOXX 50-Marktbericht
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20.11.2026 09:29:04
Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus
Um 09:11 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,42 Prozent auf 6 027,10 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,303 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,803 Prozent auf 6 064,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6 113,86 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 023,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 064,76 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 5,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 121,66 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 422,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 569,92 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,31 Prozent auf 26,38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 581,40 EUR), BMW (-0,04 Prozent auf 54,32 EUR), adidas (-0,12 Prozent auf 172,00 EUR) und BASF (-0,14 Prozent auf 50,61 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-4,76 Prozent auf 47,00 EUR), Siemens Energy (-4,10 Prozent auf 121,50 EUR), Siemens (-2,92 Prozent auf 259,10 EUR), Airbus SE (-2,25 Prozent auf 193,76 EUR) und Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 709,30 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 749 199 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 485,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|164,10
|-3,13%
|Airbus SE
|189,24
|-3,81%
|ASML NV
|1 168,00
|-6,18%
|BASF
|49,43
|-2,44%
|BMW AG
|53,30
|-1,30%
|Deutsche Telekom AG
|26,23
|0,85%
|Infineon AG
|45,28
|-6,63%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,56
|-1,57%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|577,40
|0,66%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,21
|-2,26%
|Rheinmetall AG
|685,60
|-3,59%
|Siemens AG
|254,10
|-3,82%
|Siemens Energy AG
|117,72
|-5,43%
|TotalEnergies
|78,04
|-0,89%
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