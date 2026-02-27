Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 6 158,76 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,200 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,061 Prozent höher bei 6 165,30 Punkten, nach 6 161,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 152,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 165,30 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,736 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 994,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 653,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 472,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 1,70 Prozent auf 167,65 EUR), Rheinmetall (+ 0,78 Prozent auf 1 687,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,55 Prozent auf 551,60 EUR), Bayer (+ 0,47 Prozent auf 42,04 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,31 Prozent auf 227,20 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-2,34 Prozent auf 48,50 EUR), Siemens (-0,72 Prozent auf 246,85 EUR), Airbus SE (-0,63 Prozent auf 185,56 EUR), Infineon (-0,59 Prozent auf 46,50 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 101,15 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die BASF-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 897 659 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 496,573 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at