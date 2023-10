Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Donnerstagmorgen an seine positive Performance an.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,67 Prozent stärker bei 4 228,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,684 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 4 202,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 200,80 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 229,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 202,79 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 242,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 360,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 331,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 9,67 Prozent nach oben. Bei 4 491,51 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,69 Prozent auf 2,46 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,15 Prozent auf 110,54 EUR), adidas (+ 1,14 Prozent auf 171,60 EUR), UniCredit (+ 1,13 Prozent auf 23,17 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,81 Prozent auf 39,36 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Eni (-0,27 Prozent auf 15,23 EUR), Flutter Entertainment (-0,18 Prozent auf 137,50 GBP), Bayer (-0,18 Prozent auf 44,78 EUR), Siemens (+ 0,06 Prozent auf 138,32 EUR) und Allianz (+ 0,24 Prozent auf 227,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 177 148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 366,317 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at