Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent fester bei 6 062,26 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,073 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 6 051,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 049,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 068,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 051,90 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,206 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, mit 5 911,53 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 5 837,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 415,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,62 Prozent zu Buche. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 3,31 Prozent auf 72,42 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 77,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 28,14 EUR), BMW (+ 0,96 Prozent auf 69,38 EUR) und Allianz (+ 0,90 Prozent auf 381,30 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-2,25 Prozent auf 151,22 EUR), Eni (-0,48 Prozent auf 22,97 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,32 Prozent auf 5,68 EUR), Siemens (-0,26 Prozent auf 263,60 EUR) und Siemens Energy (-0,08 Prozent auf 148,18 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 404 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 583,754 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 7,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at