Euro STOXX 50 aktuell 18.02.2026 09:29:18

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start freundlich

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start freundlich

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent auf 6 050,67 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,051 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,101 Prozent fester bei 6 027,91 Punkten in den Handel, nach 6 021,85 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 055,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 027,91 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,957 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 029,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 5 534,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 533,84 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,42 Prozent zu. Bei 6 099,07 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,36 Prozent auf 1 649,50 EUR), Siemens (+ 2,29 Prozent auf 241,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 164,15 EUR), Airbus SE (+ 1,10 Prozent auf 198,58 EUR) und Infineon (+ 0,71 Prozent auf 44,90 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-5,39 Prozent auf 46,66 EUR), BASF (-1,62 Prozent auf 49,80 EUR), Eni (-1,19 Prozent auf 18,09 EUR), adidas (-0,74 Prozent auf 155,30 EUR) und Deutsche Börse (-0,69 Prozent auf 214,60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 752 958 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 463,183 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,89 erwartet. Mit 7,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

