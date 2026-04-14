ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Index im Fokus
|
14.04.2026 09:29:01
Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus
Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,76 Prozent höher bei 5 949,96 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,966 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,099 Prozent stärker bei 5 910,86 Punkten, nach 5 905,02 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 910,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 956,26 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 716,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 005,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der Euro STOXX 50 4 911,39 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,70 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 2,30 Prozent auf 233,95 EUR), Siemens Energy (+ 1,94 Prozent auf 169,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,85 Prozent auf 55,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,78 Prozent auf 27,98 EUR) und Infineon (+ 1,63 Prozent auf 43,63 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Enel (-1,42 Prozent auf 9,72 EUR), Eni (-0,62 Prozent auf 23,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,03 Prozent auf 29,12 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 554,20 EUR) und Allianz (+ 0,21 Prozent auf 379,70 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 546 590 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 489,481 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASML NV
|
14.04.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)