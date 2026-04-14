Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,76 Prozent höher bei 5 949,96 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,966 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,099 Prozent stärker bei 5 910,86 Punkten, nach 5 905,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 910,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 956,26 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 716,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 005,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der Euro STOXX 50 4 911,39 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,70 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 2,30 Prozent auf 233,95 EUR), Siemens Energy (+ 1,94 Prozent auf 169,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,85 Prozent auf 55,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,78 Prozent auf 27,98 EUR) und Infineon (+ 1,63 Prozent auf 43,63 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Enel (-1,42 Prozent auf 9,72 EUR), Eni (-0,62 Prozent auf 23,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,03 Prozent auf 29,12 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 554,20 EUR) und Allianz (+ 0,21 Prozent auf 379,70 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 546 590 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 489,481 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at