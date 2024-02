Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent schwächer bei 4 751,42 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,147 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,208 Prozent auf 4 755,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 765,65 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 747,28 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 755,75 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 19.01.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 448,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 4 340,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 274,92 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,29 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 782,79 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 22,30 EUR), Enel (+ 0,48 Prozent auf 5,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,37 Prozent auf 42,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,37 Prozent auf 410,20 EUR) und Allianz (+ 0,22 Prozent auf 247,65 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-0,94 Prozent auf 33,15 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 163,70 EUR), Siemens (-0,76 Prozent auf 167,94 EUR), Stellantis (-0,65 Prozent auf 23,80 EUR) und BASF (-0,57 Prozent auf 46,33 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 274 377 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 406,975 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,01 erwartet. Mit 11,37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

