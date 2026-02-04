BP Aktie

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

Index-Performance im Fokus 04.02.2026 15:59:00

Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen

Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen

Am Mittwoch halten sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent auf 5 138,50 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 125,78 Zählern und damit 0,149 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 133,43 Punkte).

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 150,34 Punkte, das Tagestief hingegen 5 094,18 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,77 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 957,17 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.11.2025, den Wert von 4 763,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 577,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,66 Prozent nach oben. Bei 5 188,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 6,40 Prozent auf 20,70 GBP), Deutsche Telekom (+ 4,72 Prozent auf 30,19 EUR), Diageo (+ 3,33 Prozent auf 17,54 GBP), Zurich Insurance (+ 3,31 Prozent auf 574,80 CHF) und National Grid (+ 3,07 Prozent auf 12,95 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-6,58 Prozent auf 243,55 EUR), UBS (-5,53 Prozent auf 35,05 CHF), RELX (-3,50 Prozent auf 21,36 GBP), SAP SE (-3,43 Prozent auf 161,28 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,81 Prozent auf 70,50 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 068 911 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 474,734 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,94 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Analysen zu BP plc (British Petrol)

04.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 BP Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 153,40 1,23% ASML NV
BNP Paribas S.A. 92,00 -0,12% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,42 0,65% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 30,38 -0,49% Deutsche Telekom AG
Diageo plc 20,30 -0,49% Diageo plc
GSK PLC Registered Shs 24,95 -0,24% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,91 0,03% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 87,00 0,00% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 14,80 0,00% National Grid plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 24,80 -3,13% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
SAP SE 168,36 0,42% SAP SE
Siemens AG 247,35 1,14% Siemens AG
UBS 36,32 -2,31% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 623,20 0,16% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 082,38 0,22%

