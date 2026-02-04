BP Aktie
04.02.2026 15:59:00
Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen
Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent auf 5 138,50 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 125,78 Zählern und damit 0,149 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 133,43 Punkte).
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 150,34 Punkte, das Tagestief hingegen 5 094,18 Zähler.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,77 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 957,17 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.11.2025, den Wert von 4 763,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 577,55 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,66 Prozent nach oben. Bei 5 188,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 6,40 Prozent auf 20,70 GBP), Deutsche Telekom (+ 4,72 Prozent auf 30,19 EUR), Diageo (+ 3,33 Prozent auf 17,54 GBP), Zurich Insurance (+ 3,31 Prozent auf 574,80 CHF) und National Grid (+ 3,07 Prozent auf 12,95 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-6,58 Prozent auf 243,55 EUR), UBS (-5,53 Prozent auf 35,05 CHF), RELX (-3,50 Prozent auf 21,36 GBP), SAP SE (-3,43 Prozent auf 161,28 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,81 Prozent auf 70,50 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 068 911 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 474,734 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,94 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 153,40
|1,23%
|BNP Paribas S.A.
|92,00
|-0,12%
|BP plc (British Petrol)
|5,42
|0,65%
|Deutsche Telekom AG
|30,38
|-0,49%
|Diageo plc
|20,30
|-0,49%
|GSK PLC Registered Shs
|24,95
|-0,24%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,91
|0,03%
|London Stock Exchange (LSE)
|87,00
|0,00%
|National Grid plc
|14,80
|0,00%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|24,80
|-3,13%
|SAP SE
|168,36
|0,42%
|Siemens AG
|247,35
|1,14%
|UBS
|36,32
|-2,31%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|623,20
|0,16%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 082,38
|0,22%
