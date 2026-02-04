Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen

Am Mittwoch halten sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent auf 5 138,50 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 125,78 Zählern und damit 0,149 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 133,43 Punkte).

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 150,34 Punkte, das Tagestief hingegen 5 094,18 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,77 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 957,17 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.11.2025, den Wert von 4 763,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 577,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,66 Prozent nach oben. Bei 5 188,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 6,40 Prozent auf 20,70 GBP), Deutsche Telekom (+ 4,72 Prozent auf 30,19 EUR), Diageo (+ 3,33 Prozent auf 17,54 GBP), Zurich Insurance (+ 3,31 Prozent auf 574,80 CHF) und National Grid (+ 3,07 Prozent auf 12,95 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-6,58 Prozent auf 243,55 EUR), UBS (-5,53 Prozent auf 35,05 CHF), RELX (-3,50 Prozent auf 21,36 GBP), SAP SE (-3,43 Prozent auf 161,28 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,81 Prozent auf 70,50 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 068 911 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 474,734 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,94 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

