10.03.2026 15:59:11
Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen
Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,78 Prozent höher bei 5 061,58 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,177 Prozent stärker bei 4 981,79 Punkten, nach 4 972,97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 081,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 981,79 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 10.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 154,03 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 4 812,98 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 4 633,52 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,11 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 863,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 5,73 Prozent auf 13,10 GBP), Siemens (+ 5,02 Prozent auf 232,20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,63 Prozent auf 68,30 CHF), Richemont (+ 3,33 Prozent auf 142,65 CHF) und Intesa Sanpaolo (+ 3,10 Prozent auf 5,35 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Novartis (-2,31 Prozent auf 122,40 CHF), SAP SE (-1,79 Prozent auf 168,80 EUR), BP (-1,49 Prozent auf 5,02 GBP), Nestlé (-1,11 Prozent auf 79,16 CHF) und RELX (-0,83 Prozent auf 26,24 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 25 374 624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 442,306 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
