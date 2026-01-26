Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
26.01.2026 09:29:20
Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen
Am Montag springt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 5 062,57 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,042 Prozent höher bei 5 061,09 Punkten in den Handel, nach 5 058,98 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 061,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 065,52 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 4 892,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 783,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 526,70 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,13 Prozent nach oben. Bei 5 146,25 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 0,99 Prozent auf 66,41 GBP), BP (+ 0,99 Prozent auf 4,48 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,80 Prozent auf 5,82 EUR), National Grid (+ 0,76 Prozent auf 12,01 GBP) und Rheinmetall (+ 0,68 Prozent auf 1 842,50 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Airbus SE (-1,38 Prozent auf 203,85 EUR), Richemont (-1,13 Prozent auf 152,80 CHF), SAP SE (-1,13 Prozent auf 195,68 EUR), Rolls-Royce (-0,77 Prozent auf 12,43 GBP) und Nestlé (-0,72 Prozent auf 71,95 CHF) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 545 457 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 456,672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
2026 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
