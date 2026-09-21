Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Um 15:42 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,17 Prozent auf 6 308,89 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,116 Prozent auf 6 243,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 236,20 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 243,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 325,11 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 462,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 293,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 5 458,42 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,84 Prozent zu. Bei 6 577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 3,47 Prozent auf 57,80 EUR), Siemens (+ 3,05 Prozent auf 272,05 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,39 Prozent auf 57,34 EUR), Bayer (+ 1,89 Prozent auf 49,00 EUR) und UniCredit (+ 1,84 Prozent auf 82,81 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Eni (-2,17 Prozent auf 23,47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,14 Prozent auf 43,94 EUR), BMW (-0,10 Prozent auf 60,34 EUR), SAP SE (+ 0,02 Prozent auf 183,16 EUR) und Rheinmetall (+ 0,04 Prozent auf 1 012,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 161 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 557,314 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7,05 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at