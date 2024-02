Börse Europa in Grün: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen

Das machte das Börsenbarometer in Europa am Freitag zum Handelsende.

Schlussendlich gewann der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent auf 4 264,34 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,169 Prozent stärker bei 4 245,46 Punkten, nach 4 238,29 Punkten am Vortag.

Bei 4 245,46 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 266,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,05 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 16.01.2024, den Wert von 4 072,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 903,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 943,07 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,21 Prozent zu. 4 266,02 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 3,51 Prozent auf 55,15 GBP), AstraZeneca (+ 2,73 Prozent auf 100,94 GBP), RELX (+ 2,66 Prozent auf 34,02 GBP), Glencore (+ 2,17 Prozent auf 4,00 GBP) und Bayer (+ 1,98 Prozent auf 28,61 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 408,70 EUR), Nestlé (-0,98 Prozent auf 97,15 CHF), Enel (-0,88 Prozent auf 5,87 EUR), BAT (-0,35 Prozent auf 24,14 GBP) und Zurich Insurance (-0,05 Prozent auf 441,40 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 34 937 828 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 506,430 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die Bayer-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at