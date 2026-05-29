Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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29.05.2026 15:58:47
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen
Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,22 Prozent höher bei 6 068,40 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,081 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,147 Prozent stärker bei 6 064,01 Punkten, nach 6 055,11 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 105,23 Punkte, das Tagestief hingegen 6 060,48 Zähler.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,381 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 5 816,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der Euro STOXX 50 6 138,41 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 371,10 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,73 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,90 Prozent auf 82,43 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,20 Prozent auf 5,82 EUR), Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 179,62 EUR), adidas (+ 0,78 Prozent auf 168,45 EUR) und UniCredit (+ 0,52 Prozent auf 73,47 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-4,31 Prozent auf 36,21 EUR), Siemens Energy (-3,30 Prozent auf 161,26 EUR), Deutsche Bank (-1,80 Prozent auf 27,89 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 452,40 EUR) und Deutsche Börse (-0,85 Prozent auf 246,10 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 530 929 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 530,489 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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